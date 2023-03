David Rossi, fallisce il tentativo Pd di ostacolare l’inchiesta. Rizzetto: ora sappiamo che fu picchiato (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Non sappiamo se David Rossi si sia buttato, se sia stato spinto, se si sia suicidato ma sappiamo una cosa: poco prima di morire è stato picchiato – ricorda il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, ispiratore della precedente Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi che ha a lungo indagato sulla terribile vicenda del capo della Comunicazione di Monte Paschi di Siena, trovato morto sotto alla finestra del suo ufficio nella sede senense di Mps a Rocca Salimbeni. – Quindi oggi, quanto meno un’ipotesi di istigazione al suicidio potrebbe essere iscritta, ma ancora non c’è”, aggiunge Rizzetto. Oggi, con 233 voti favorevoli, e nessun voto contrario, la Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Nonsesi sia buttato, se sia stato spinto, se si sia suicidato mauna cosa: poco prima di morire è stato– ricorda il deputato di Fratelli d’Italia, Walter, ispiratore della precedente Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte diche ha a lungo indagato sulla terribile vicenda del capo della Comunicazione di Monte Paschi di Siena, trovato morto sotto alla finestra del suo ufficio nella sede senense di Mps a Rocca Salimbeni. – Quindi oggi, quanto meno un’ipotesi di istigazione al suicidio potrebbe essere iscritta, ma ancora non c’è”, aggiunge. Oggi, con 233 voti favorevoli, e nessun voto contrario, la Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione ...

David Rossi: ok alla commissione di inchiesta Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore, nessun contrario.

Varata alla Camera la Commissione d'indagine sul caso David Rossi, morto a Siena nel 2013 - Il responsabile della comunicazione di Mps è precipitato dalla finestra del suo ufficio. L'aula della Camera ha dato il via libera all'unanimità alla proposta di legge.

Morte David Rossi, via libera alla nuova commissione d'inchiesta E' stata approvata all'unanimità dalla Camera la proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena, in circostanze secondo i familiari mai del tutto chiarite.

David Rossi, gli interrogativi ancora aperti a 10 anni dalla morte Sono passati oltre dieci anni dalla morte di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restano ancora gli interrogativi. E' la sera del 6 marzo 2013.

David Rossi, via libera alla Commissione d'inchiesta su cause morte La Camera dei deputati ha dato il via libera all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.