Esce Davanti A Noi di Laura Pausini e Paolo Carta, l'inedito per il matrimonio. Con questa canzone, scritta da entrambi, Laura e Paolo si sono scambiati le promesse di matrimonio giurandosi amore eterno. Il "sì" oggi, mercoledì 22 marzo 2023. Laura e Paolo hanno scritto a quattro mani il testo e la musica di Davanti a Noi, poi Laura l'ha cantata e Paolo l'ha accompagnata alla chitarra. Hanno deciso in seguito di condividerla sui social di Laura per festeggiare l'amore eterno con tutti i suoi fan del mondo e per renderli partecipi di un momento molto intenso e privato. Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel comune di Solarolo (RA), città natale di Laura Pausini, dopo 18 anni di fidanzamento.

