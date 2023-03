Daredevil Born Again: la serie con Charlie Cox sarà ambientata durante il Blip? (Di mercoledì 22 marzo 2023) La serie racconterà gli eventi accaduti al Matt Murdock di Charlie Cox durante il Blip tra lo schiocco di Thanos e quello di Hulk? Le riprese di Daredevil: Born Again stanno continuando come da programma e insieme a queste trapelano sempre più immagini dal set che rivelano sempre più indizi sulla trama che vedremo raccontare e sugli eventi che ruoteranno attorno al Matt Murdock di Charlie Cox. Ebbene, come notato da alcuni fan molto attenti, una delle foto del set include Cox che cammina vicino a una chiesa con un'insegna che riporta la data del 15 marzo 2020. Dato che il Blip è iniziato ufficialmente nel 2018, quando Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War, ciò significa che non solo Murdock è … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laracconterà gli eventi accaduti al Matt Murdock diCoxiltra lo schiocco di Thanos e quello di Hulk? Le riprese distanno continuando come da programma e insieme a queste trapelano sempre più immagini dal set che rivelano sempre più indizi sulla trama che vedremo raccontare e sugli eventi che ruoteranno attorno al Matt Murdock diCox. Ebbene, come notato da alcuni fan molto attenti, una delle foto del set include Cox che cammina vicino a una chiesa con un'insegna che riporta la data del 15 marzo 2020. Dato che ilè iniziato ufficialmente nel 2018, quando Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War, ciò significa che non solo Murdock è …

