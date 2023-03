Dantedì: Rai Cinema lancia un progetto multipiattaforma sulla Divina Commedia (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista del Dantedì Rai Cinema ha deciso di lanciare un progetto incentrato sull'universo dantesco, confermando la sua attenzione alla divulgazione della cultura. In vista del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo, Rai Cinema presenta un progetto multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia. In particolare l'universo dantesco sarà il protagonista di un racconto innovativo declinato in diversi formati e diverse modalità di fruizione. Con questa iniziativa Rai Cinema conferma la sua costante attenzione alla divulgazione della cultura attraverso nuovi linguaggi e nuove tecnologie. Si parte con un emozionante percorso edutainment all'interno del metaverso di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista delRaiha deciso dire unincentrato sull'universo dantesco, confermando la sua attenzione alla divulgazione della cultura. In vista del, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo, Raipresenta undedicato alla. In particolare l'universo dantesco sarà il protagonista di un racconto innovativo declinato in diversi formati e diverse modalità di fruizione. Con questa iniziativa Raiconferma la sua costante attenzione alla divulgazione della cultura attraverso nuovi linguaggi e nuove tecnologie. Si parte con un emozionante percorso edutainment all'interno del metaverso di ...

