Danilo Petrucci si accontenta: "SBK? Sono soddisfatto" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono trentasei i punti che Danilo Petrucci ha conquistato nelle prime due tappe del campionato 2023 di Superbike. Un bottino discreto per chi è tornato, dopo diversi anni d'assenza, nel campionato di SBK accettando il sellino della Barni Racing Team marcata Ducati. Il corridore ternano ha parlato, recentemente, dell'impatto che ha sentito con la nuova SBK raccontando come sia comunque soddisfatto di questo piccolo, ma importante, antipasto che ha assaggiato. Con la speranza, sempre, di migliorare ulteriormente le prestazioni. Le parole di Danilo Petrucci dopo il ritorno in Superbike con Barni Racing Team (Credit foto – pagina Facebook del centauro)Ecco alcune dichiarazioni del pilota ternano, riportate da Motosprint, che ha parlato dell'attuale ...

