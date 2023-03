Daniele Dal Moro getta nella spazzatura il libro di Martina Nasoni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra le storie di Instagram Daniele Dal Moro ha caricato un video in cui getta nella spazzatura il libro di Martina Nasoni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra le storie di InstagramDalha caricato un video in cuiildiL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - 5Bichejos : RT @BirthdayGirl019: 'L'ovvio è quello che non si vede mai finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità' ~Kahlil Gibran La ma… - CrazyGirl2601 : RT @emmebis: Vi faccio un sunto Daniele cacciato dal programma come un delinquente Daniele sa che al programma interessa della storia con O… -