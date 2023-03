Damiani | Spalletti riesce sempre a dare stimoli alla squadra | è un maestro

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Oscar, procuratore sportivo ed ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Parere sulla rinuncia di Santoriello al processo? "È difficile entrare nel merito. Credo che, in virtù delle critiche degli ultimi mesi, sia stata adoperata una decisione nobile, forse per salvaguardarne la serenità. Forse una maggiore trasparenza potrebbe aiutarci a comprenderne con maggiore completezza i motivi”. Il Napoli potrà confermarsi anche dopo la sosta? “Non credo che lapossa risentirne. Quando un collettivo gode di un’identità ed una filosofia di gioco, non può certo dimenticarsene. I passi falsi potrebbero anche accadere, ma non saranno un dramma visto il notevole vantaggio in classifica., poi, è conferma di continuità e mentalità”. La fame agonistica degli azzurri ...

