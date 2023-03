Dalla guerra in Ucraina al Mes Le opposizioni restano distanti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Dall'al Mes, passando per il Superbonus e il salario minimo. Le quattro forze di opposizione rimangono, anche su quei temi che, almeno sulla carta, potrebbero vederle marciare unite. È il caso del salario minimo che vede sostanzialmente d'accordo Pd, M5s e Verdi-Sinistra (più defilato il Terzo Polo). Ognuno dei partiti della minoranza in Parlamento ha presentato una sua proposta, tanto che Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro a Montecitorio, sottolinea: "Si apre il confronto sul salario minimo in commissione Lavoro dove sono state incardinate le proposte di legge presentate in materia. Ovviamente nessun testo di esponenti della maggioranza. Credo sia importante un coordinamento delleper dare forza e visibilità a questa battaglia". E anche oggi, in aula alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - putino : Ah, vorrei anche aggiungere una cosa ai putiniani nostrani che sono così nostalgici della Guerra Fredda: la Russia,… - davcarretta : Putin criminale di guerra in capo ricercato dalla Corte penale internazionale - GPTurchi : RT @fratotolo2: 'Scappano dalla guerra' Su 20.535 #migranti sbarcati in Italia nel 2023, solo 429 sedicenti siriani, 389 afgani, 21 irache… - Kinda2Spicy : @AdrianaSpappa Il fatto è che qui non ci sono 2 paesi che lottano per il confine ma uno che è stato invaso da un al… -

Sullain Ucraina 'sosteniamo la posizione che la premier andrà a rappresentare per l'Italia' nel ...naturale che l'Europa moltiplichi le iniziative per disinnescare un conflitto provocato...... con anche il suono di nitriti , ed era accompagnatadicitura: 'Per due euro spesi per votare ... renitenti alla leva, datisi alla macchia per non combattere nellafascista al servizio ...In Occidente, abituati alla velocità delle connessioni internet e dell'economia, siamo dominatismania della velocità. Vorremmo che anche lafinisse in fretta, ma non è così. Potrebbe ...

Guerra Ucraina Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Zelensky a Bakhmut e Kharkiv. LIVE Sky Tg24

Il protrarsi della guerra e le misure di politica monetaria decise dalla Bce "concorrono a delineare un quadro tutt'altro che favorevole per le ambizioni di salvaguardia dei livelli fin qui raggiunti" ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta L’azione ... (@maria_drutska) March 14, 2023 La storia di Sebastopoli, già teatro di raid di droni dal cielo, è parte di un contesto ampio.