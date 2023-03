Dalla Francia una lezione per i sindacati italiani (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una “svolta politica”. Il politologo Jean-Yves Camus (direttore de l’Observatoire des radicalités politiques alla Fondation Jean Jaurès) è sicuro che il voto di lunedì sulla riforma delle pensioni voluta da Macron cambierà la scenario francese a partire Dalla “divisione sempre più forte dei Républicains, i cui vertici non sono riusciti a far votare tutto il gruppo parlamentare a favore della riforma. In Francia le organizzazioni sindacali intensificano la lotta per i diritti. Da noi offrono il palco alla Meloni Abbiamo una socialdemocrazia debole a fronte di una Lfi (La France Insoumise) e una destra debole a fronte del Rn (Rassemblement National)”. E la piazza? Per Camus, “le manifestazioni andranno avanti. Le grandi manifestazioni sindacali, come quella prevista per giovedì (domani, ndr), non pongono problemi: i sindacati le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una “svolta politica”. Il politologo Jean-Yves Camus (direttore de l’Observatoire des radicalités politiques alla Fondation Jean Jaurès) è sicuro che il voto di lunedì sulla riforma delle pensioni voluta da Macron cambierà la scenario francese a partire“divisione sempre più forte dei Républicains, i cui vertici non sono riusciti a far votare tutto il gruppo parlamentare a favore della riforma. Inle organizzazioni sindacali intensificano la lotta per i diritti. Da noi offrono il palco alla Meloni Abbiamo una socialdemocrazia debole a fronte di una Lfi (La France Insoumise) e una destra debole a fronte del Rn (Rassemblement National)”. E la piazza? Per Camus, “le manifestazioni andranno avanti. Le grandi manifestazioni sindacali, come quella prevista per giovedì (domani, ndr), non pongono problemi: ile ...

