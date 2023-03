Dal sistema unico di monitoraggio alle azioni di aiuto all’Università: una apposita maieutica per il Pnrr che la riguarda (Di mercoledì 22 marzo 2023) Voglio ricordare a coloro che hanno bisogno della “traduzione numerica” delle formulazioni analitiche e contabili delle politiche pubbliche, ispirate dal Pnrr, un recente invito. del 12 marzo 2023, alla lettura di un testo dell’Agenzia Adkronos che ha ispirato il titolo al “pezzo” de il denaro.it “Il Pnrr, nato ed applicato col Governo Draghi, esprime una maniera di vitalità nell’”Obiettivo sistema unico monitoraggio fondi” di Giorgetti.che è associato all’”immagine” simbolica in cui Giorgetti e Draghi durante la legislatura precedente discutono insieme. Si fa riferimento al “sistema unico di monitoraggio fondi: il Pnrr di Draghi e l’obiettivo di Giorgetti”, del 12 marzo 2023 (qui) “Nel medio periodo l’intendimento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Voglio ricordare a coloro che hanno bisogno della “traduzione numerica” delle formulanalitiche e contabili delle politiche pubbliche, ispirate dal, un recente invito. del 12 marzo 2023, alla lettura di un testo dell’Agenzia Adkronos che ha ispirato il titolo al “pezzo” de il denaro.it “Il, nato ed applicato col Governo Draghi, esprime una maniera di vitalità nell’”Obiettivofondi” di Giorgetti.che è associato all’”immagine” simbolica in cui Giorgetti e Draghi durante la legislatura precedente discutono insieme. Si fa riferimento al “difondi: ildi Draghi e l’obiettivo di Giorgetti”, del 12 marzo 2023 (qui) “Nel medio periodo l’intendimento ...

