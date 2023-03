Dal nuovo trend dell’ASMR per dormire bene alla mascherina da notte che migliora la memoria | verità e falsi miti sul sonno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È uno dei capisaldi della nostra salute. Rinforza le difese immunitarie, previene l’ansia e lo stress e l’insorgenza di altre malattie; mentrepoco e in maniera poco soddisfacente è in relazione all’aumento del rischio di patologie come quelle cardiovascolari, diabete e sovrappeso. Alcuni studi rivelano come anche solo l’alterazione di una sola ora dimancato, può determinare nell’attività giornaliera un livello inferiore di attenzione mentale. Insomma, il buon riposo potrebbe essere un farmaco naturale. Il condizionale è d’obbligo perché purtroppo risulta scarsamente disponibile per oltre 13,4 milioni di italiani che soffrono di insonnia, secondo le ultime rilevazioni di Aims – l’Associazione italiana medicina delche promuove la ricerca, la divulgazione e la formazione clinica sulda più di ...