Dal Moro fa scoppiare una polemica: tra applausi e critiche per un video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fuori dalla casa del GF Vip Daniele Dal Moro sta mostrano un nuovo lato di sé, decisamente più ironico e scanzonato. L’ex gieffino lancia shade su Twitter, partecipa agli space con i fan, si diverte con loro e a quanto pare tira frecciatine anche ad altri volti del GF Vip. Ieri sera Dal Moro ha pubblicato un video in cui butta nella spazzatura il libro della sua ex “fidanzata” Martina Nasoni. Sui social in molti hanno riso per la clip, ma c’è anche stato chi ha giudicato il gesto esagerato e troppo ‘forte’. Ci lamentiamo della linea troppo dura presa dal GF Vip e facciamo polemica per un libro nel cestino? DDM BUONANOTTE ANCHE A TE #oriele pic.twitter.com/DsRwBW2Yi0 — justkekka (@justkekka ) March 21, 2023 Dal Moro: “Rifarei il GF Vip 7”. “Se mi dicessero quale rifare tra la prima edizione tra la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fuori dalla casa del GF Vip Daniele Dalsta mostrano un nuovo lato di sé, decisamente più ironico e scanzonato. L’ex gieffino lancia shade su Twitter, partecipa agli space con i fan, si diverte con loro e a quanto pare tira frecciatine anche ad altri volti del GF Vip. Ieri sera Dalha pubblicato unin cui butta nella spazzatura il libro della sua ex “fidanzata” Martina Nasoni. Sui social in molti hanno riso per la clip, ma c’è anche stato chi ha giudicato il gesto esagerato e troppo ‘forte’. Ci lamentiamo della linea troppo dura presa dal GF Vip e facciamoper un libro nel cestino? DDM BUONANOTTE ANCHE A TE #oriele pic.twitter.com/DsRwBW2Yi0 — justkekka (@justkekka ) March 21, 2023 Dal: “Rifarei il GF Vip 7”. “Se mi dicessero quale rifare tra la prima edizione tra la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - _Carabinieri_ : Roma, #16marzo 1978. In via Mario Fani le BR rapiscono il presidente della DC Aldo Moro, trucidando gli uomini dell… - Klatwit22 : RT @BITCHYFit: Dal Moro fa scoppiare una polemica: tra applausi e critiche per un video - acercategomez : RT @estanca_alessia: Ori:”gioco e mi lamento da sola, non so cosa sono?” AMO SEI DIVENTATA DANIELE DAL MORO?? #oriele -