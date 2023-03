Dal Centro Polisportivo di Rione Parco ai ricordi di Manganelli e Bianco: attesa per l’arrivo di Piantedosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ tutto pronto per l’inaugurazione del Centro Polisportivo di Rione Parco. Si concretizza ufficialmente l’intesa avviata nel 2018 e portata avanti sotto l’attuale consiliatura, con il Ministero dell’Interno e le “Fiamme Oro”, per affidare in gestione all’associazione sportiva della Polizia di Stato la struttura pubblica di Rione Parco in comodato d’uso gratuito. Il taglio del nastro, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dell’Amministrazione comunale, è previsto per domani pomeriggio alle ore 15. Sport e sociale nel cuore della periferia di Avellino. Campi di calcetto e basket, strutture per gli sport da combattimento, spogliatoi, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ tutto pronto per l’inaugurazione deldi. Si concretizza ufficialmente l’intesa avviata nel 2018 e portata avanti sotto l’attuale consiliatura, con il Ministero dell’Interno e le “Fiamme Oro”, per affidare in gestione all’associazione sportiva della Polizia di Stato la struttura pubblica diin comodato d’uso gratuito. Il taglio del nastro, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo, del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dell’Amministrazione comunale, è previsto per domani pomeriggio alle ore 15. Sport e sociale nel cuore della periferia di Avellino. Campi di calcetto e basket, strutture per gli sport da combattimento, spogliatoi, ...

