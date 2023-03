“Dal buio alla luce” la performance contro la violenza sulle donne a Roma (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato 25 marzo 2023 si terrà presso Piazza del Popolo a Roma la performance corale di 50 artisti contro la violenza sulle donne Roma – Sabato 25 marzo 2023 una performance corale di 50 artisti a Piazza del Popolo darà vita ad una giornata di riflessione, di sensibilizzazione e di azioni concrete contro la violenza sulle donne. L’arte, infatti, è capace di offrire un prezioso contributo coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato, facendosi così strumento attivo di denuncia. Dalle ore 13.00 Piazza del Popolo sarà animata dalla presenza silenziosa e prorompente di cinquanta artisti, attivi nel mondo dell’arte Romano e non solo, nella ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato 25 marzo 2023 si terrà presso Piazza del Popolo alacorale di 50 artistila– Sabato 25 marzo 2023 unacorale di 50 artisti a Piazza del Popolo darà vita ad una giornata di riflessione, di sensibilizzazione e di azioni concretela. L’arte, infatti, è capace di offrire un prezioso contributo coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato, facendosi così strumento attivo di denuncia. Dalle ore 13.00 Piazza del Popolo sarà animata dpresenza silenziosa e prorompente di cinquanta artisti, attivi nel mondo dell’arteno e non solo, nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : La #luce rischiara l’oscurità, libera dalla paura e dalle tenebre; permette di riconoscere la meta e la via. Senza… - Rosa_monaca : Mercoledì della IV settimana di Quaresima Gv 5,17-30 Vivere la parola è passare dalla morte alla vita, dalla trist… - DoriaIoanna : RT @KrisBigstone: 'Tanto lo so che tu non dormi Spegni la luce anche se non ti va Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce Al di… - robertorodi76 : RT @Collimasoni: Nonostante o forse anche grazie agli sconquassi fuori dal campo, la stagione di quest’anno si avvia ad essere la prima, do… - tonyoli8 : #crosetto continua a lasciarsi sedurre da pruriti guerrafondai, si cerca una #guerra che nessuno vuole combattere.… -