Dai migranti al Superbonus fino all’Ucraina, Meloni attacca le opposizioni. Pd, M5s e Verdi-Sinistra insorgono: bagarre in Aula (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prima l’attacco contro Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra sulla strage di Cutro, poi le repliche sarcastiche contro il deputato Angelo Bonelli dopo le tensioni in Aula e le risate, fino alle accuse contro il gruppo dei deputati 5 Stelle su Superbonus e Ucraina. Le repliche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo si sono trasformate in un continuo scontro tra la premier e le opposizioni (Italia Viva-Azione esclusa). Era stato il Pd a rivendicare come quella di Cutro fosse “una tragedia che avremmo potuto evitare“, ricordando con l’intervento della deputata Silvia Roggiani come la premer avesse rivolto ai familiari “una domanda crudele, alla quale hanno risposto spiegandole che erano consapevoli dei rischi, ma che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prima l’attacco contro Pd, M5s e Alleanzasulla strage di Cutro, poi le repliche sarcastiche contro il deputato Angelo Bonelli dopo le tensioni ine le risate,alle accuse contro il gruppo dei deputati 5 Stelle sue Ucraina. Le repliche della presidente del Consiglio Giorgiain vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo si sono trasformate in un continuo scontro tra la premier e le(Italia Viva-Azione esclusa). Era stato il Pd a rivendicare come quella di Cutro fosse “una tragedia che avremmo potuto evitare“, ricordando con l’intervento della deputata Silvia Roggiani come la premer avesse rivolto ai familiari “una domanda crudele, alla quale hanno risposto spiegandole che erano consapevoli dei rischi, ma che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - fattoquotidiano : Migranti, Baldino: “Influenze russe? Crosetto riferisca in Aula. C’è il sospetto che sia tentativo di depistaggio d… - nonleggerlo : Tra le tantissime sparate che Matteo Salvini ha riservato a Papa Francesco in 10 anni (tipo, i migranti pigliateli… - Maurizincazzato : Vedo che la UE continua a prenderci x il sedere sui migranti e la NATO non è da meno.Ha stato Putin?Ma dai…i tuoi e… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Dai migranti al Superbonus fino all’Ucraina, Meloni attacca le opposizioni. Pd, M5s e Verdi-Sinistra insorgono: bagarr… -