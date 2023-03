DAI GIALLI Camp 2023: si parte (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ tutto pronto per l’edizione dei DAI GIALLI Camp 2023. Sei settimane di puro divertimento che danno la possibilità agli adolescenti di confrontarsi con il mondo Modena F.C. Sono tre gli appuntamenti che si svolgeranno allo stadio Braglia con la formula day Camp e sono riservati a ragazzi e ragazze nati fra il 2008 e 2016: 12 -16 giugno, 19-23 giugno e 26-30 giugno. Due invece le settimane day Camp e residenziale a Fanano località dell’appennino modenese e storica location dei ritiri della prima squadra. Qui nei periodi 25 giugno – 1 luglio e 2 luglio – 8 luglio possono iscriversi ragazzi e ragazze delle annate che vanno dal 2008 al 2014. I partecipanti saliranno a Fanano con il pullman usato dalla prima squadra, e sull’appennino potranno svolgere tutte le attività che vengono fatte ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ tutto pronto per l’edizione dei DAI. Sei settimane di puro divertimento che danno la possibilità agli adolescenti di confrontarsi con il mondo Modena F.C. Sono tre gli appuntamenti che si svolgeranno allo stadio Braglia con la formula daye sono riservati a ragazzi e ragazze nati fra il 2008 e 2016: 12 -16 giugno, 19-23 giugno e 26-30 giugno. Due invece le settimane daye residenziale a Fanano località dell’appennino modenese e storica location dei ritiri della prima squadra. Qui nei periodi 25 giugno – 1 luglio e 2 luglio – 8 luglio possono iscriversi ragazzi e ragazze delle annate che vanno dal 2008 al 2014. Icipanti saliranno a Fanano con il pullman usato dalla prima squadra, e sull’appennino potranno svolgere tutte le attività che vengono fatte ...

