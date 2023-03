Da quanto è infortunato | bomba su Skriniar | Inter | un drammatico autogol?

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il pari contro la Samp, poi l'infortunio alla schiena, dovuto alla lombalgia, che lo ha tenuto fuori da svariati turni. Solo nel doppio confronto Milanè riuscito a giocare, non venendo convocato nell'ultima sfida contro la Juve (vinta 1-0 dai bianconeri tra le polemiche). Gli esami hanno riscontrato un qualcosa di più grave rispetto alle sensazioni che si potevano avere nelle ultime settimane. Il suo stop infatti potrebbe essere più lungo disembri e a sottolineare questa tesi è lo stesso medico sociale della Slovacchia che lo ha visitato, Zsolt Fegyveres, che ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale: "Milan mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schiena”, ha detto. Il medico: “Condizioni peggiorate, ha dolore che si irradia all'arto” E ancora: “A Milano ha iniziato la fisioterapia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sandronicus_ : @My7th2 @DoctorM77 Ho letto in qualche tweet anche il nome di Chiellini, ma si ruppe il crociato dopo la prima di c… - Danielbluesman : @giulielle16_ È infortunato da tipo 3-4 partite, osso del pube leggevo(non sono sicuro) comunque riesce ad allenars… - ciriello95 : @StefanoVerbania Per quanto riguarda benassier aveva ragione il mister a non farlo giocare ma quest'anno sempre inf… - DavePos5 : Forse non ci rendiamo totalmente conto di quanto Dillon Brooks sia un pezzo di merda totale (oltre che un cesso di… - S812Carlito : @_Introducing_me Sì, ma dipende da loro. Se Chiesa domenica giocherà (e ha giocato ieri) non può fingersi infortuna… -

Susia stato penalizzante giocare"Quando si gioca con il dolore al braccio non ci si diverte troppo. Cerchi solo di sopravvivere e di andare avanti, nient'altro. Ci si concentra ...Perriguarda l'incapacità di fare un possesso palla efficace e non fine a se stesso, credo ... Origi per esempio è stato. Si spera che in questo finale di stagione possa dare il ...Calcio Napoli - Brutte notizie per il Napoli. Il difensore Bartosz Bereszynski si èin allenamento con la nazionale. Non arrivano buone notizie perché mancherà dai campi di ...a...

Infortunio grave per Skriniar, condizioni peggiorate dopo Porto-Inter ... Fanpage.it

Marko Aurnautovic si è fermato per un nuovo infortunio rimediato durante la partita contro la Salernitana. E il problema non è di poco conto: i fantallenatori lo avevano atteso, ora dovranno avere ...George si è infortunato in uno scontro di gioco con Dort ... Non sapevo cosa fosse successo fino a quando un mio assistente non mi ha fatto vedere quello che è accaduto”, il racconto di Lue, coach dei ...