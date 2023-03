Da Milano | “Maxi-vantaggio del Napoli è dovuto da una concorrenza debole”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicoqui : “Il Maestro” Stampa fotografica su collage di libri 130x130 cm 2023 MIA - Milan Image Art Fair 23 - 26 marzo 2023… - nicoqui : “The golden rocket” Stampa fotografica su collage di libri 180x90 cm 2023 MIA - Milan Image Art Fair 23 - 26 marzo… - nicoqui : “The Shell” Stampa fotografica su collage di pagine di libri 130x130 cm 2023 MIA - Milan Image Art Fair 23 - 26 ma… - paolochiariello : #Juorno #superbonus #maxitruffa miliardaria , indagati tra #Avellino #Salerno, #Milano, #Torino e altre città - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Maxi truffa su bonus edilizi, perquisizioni anche a Milano e Lodi. L'inchiesta coordinata dalla procura di Avellino: 2… -

...riguardante unatruffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, principalmente e ' Ecobonus ' e ' Bonus Facciate '. L'inchiesta riguarda le province di Napoli, Avellino, Salerno,, Lodi, ...L'indagine della Finanza su una unatruffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, ... Perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno,, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei ...truffa con i bonus per l'edilizia. E' quanto hanno scoperto i finanzieri di Napoli e Avellino ... Avellino, Salerno,, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 soggetti ...

Truffa bonus edilizi: sequestro da 1,7 miliardi. Pratiche anche da clochard e persone decedute Il Sole 24 ORE

È quello effettuato dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maxi truffa messa a segno ... Avellino, Salerno, ...Si tratta di una maxi truffa fatta con i bonus per l’edilizia Ecobonus e Bonus facciate. Sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e ...