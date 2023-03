Da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez: le star sono pazze per i plateau (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto ha avuto inizio nel 1993, durante la sfilata autunno-inverno di Vivienne Westwood. Su quella passerella Naomi Campbell, con ai piedi un paio di vertiginose platform viola stringate, era caduta rovinosamente, tra la preoccupazione degli ospiti e le risate dell’interessata. Un momento che farà per sempre parte della storia moda. Un paio di decenni dopo ci ha pensato Lady Gaga a riportare in auge le scarpe dalla zeppa esagerata. Negli ultimi mesi il trend è tornato di nuovo protagonista. Le italiane Chiara Ferragnisono tantissime le star del nostro Paese che hanno sposato la tendenza del maxi plateau. La più teatrale è, ça va sans dire, Chiara Ferragni. Per stuzzicare i follower in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’imprenditrice aveva postato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto ha avuto inizio nel 1993, durante la sfilata autunno-inverno di Vivienne Westwood. Su quella passerella Naomi Campbell, con ai piedi un paio di vertiginose platform viola stringate, era caduta rovinosamente, tra la preoccupazione degli ospiti e le risate dell’interessata. Un momento che farà per sempre parte della storia moda. Un paio di decenni dopo ci ha pensato Lady Gaga a riportare in auge le scarpe dalla zeppa esagerata. Negli ultimi mesi il trend è tornato di nuovo protagonista. Le italianetantissime ledel nostro Paese che hanno sposato la tendenza del maxi. La più teatrale è, ça va sans dire,. Per stuzzicare i follower in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’imprenditrice aveva postato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - espressonline : 'Bella Ciao' contro #Meloni : è una delle contestazioni al #CongressoCgil2023 contro la premier. Che non ha manca… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - sallo_news : Flower touch per Chiara Ferragni, spilla rossa alla festa in famiglia - ciccian : Chiara Ferragni -