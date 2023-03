Curling, Mondiali femminili 2023: la Svizzera è troppo forte, una discreta Italia cede 8-3 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Niente da fare per l’Italia, sconfitta con il punteggio di 8-3 dalla Svizzera nella partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di Curling. La formazione azzurra, dopo la vittoria del primo pomeriggio contro il Giappone, non è riuscita a ripetersi sul ghiaccio svedese contro la compagine Svizzera. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno fatto tutto il possibile per ottenere un successo e rimanere dunque nelle prime posizioni della classifica. Contro delle avversarie del calibro delle elvetiche, che comandano la classifica con zero sconfitte incassate fin qui, è stato tuttavia pressoché impossibile. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Niente da fare per l’, sconfitta con il punteggio di 8-3 dallanella partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin deidi. La formazione azzurra, dopo la vittoria del primo pomeriggio contro il Giappone, non è riuscita a ripetersi sul ghiaccio svedese contro la compagine. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lalli hanno fatto tutto il possibile per ottenere un successo e rimanere dunque nelle prime posizioni della classifica. Contro delle avversarie del calibro delle elvetiche, che comandano la classifica con zero sconfitte incassate fin qui, è stato tuttavia pressoché impossibile. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

