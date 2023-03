Curling, l’Italia cede alla Svizzera ai Mondiali: azzurre seconde, si resta in corsa per i playoff (Di mercoledì 22 marzo 2023) l’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera con il punteggio di 9-3 ai Mondiali 2023 di Curling femminile. Le azzurre hanno lottato alla pari con le Campionesse del Mondo per sei end, ma nella fase calda dell’incontro ha dovuto cedere contro la corazzata elvetica capace di vincere le ultime tre rassegne iridate. La nostra Nazionale, quarta agli ultimi Europei, si ferma dopo aver vinto le ultime tre partite contro Danimarca (Campionesse d’Europa), Scozia (icona di questo sport) e Giappone, incappando nella terza battuta d’arresta di questa competizione contro un’avversaria che non ha ancora perso in questa kermesse. l’Italia, che ha già incamerato sei vittorie, occupa attualmente il secondo posto in classifica generale e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)è stata sconfitta dcon il punteggio di 9-3 ai2023 difemminile. Lehanno lottatopari con le Campionesse del Mondo per sei end, ma nella fase calda dell’incontro ha dovutore contro la corazzata elvetica capace di vincere le ultime tre rassegne iridate. La nostra Nazionale, quarta agli ultimi Europei, si ferma dopo aver vinto le ultime tre partite contro Danimarca (Campionesse d’Europa), Scozia (icona di questo sport) e Giappone, incappando nella terza battuta d’ardi questa competizione contro un’avversaria che non ha ancora perso in questa kermesse., che ha già incamerato sei vittorie, occupa attualmente il secondo posto in classifica generale e ...

