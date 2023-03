Curling, Italia a velocità supersonica: Giappone travolto, sesta vittoria ai Mondiali! Altro passo verso i playoff (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Italia continua a strabiliare ai Mondiali 2023 di Curling femminile e, dopo le due spettacolari vittorie ottenute ieri contro la Danimarca (Campionesse d’Europa) e Scozia (rappresentante del Paese in cui questo sport è nato), ha battuto anche il Giappone con il punteggio di 7-3. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul ghiaccio di Sandviken (Svezia), ha conquistato il sesto successo in questa rassegna iridata e ha rafforzato il secondo posto in classifica generale. Le azzurre possono continuare a sognare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff di ammissione. Stefania Constantini e compagne hanno tutte le carte in regola per entrare in zona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’continua a strabiliare ai Mondiali 2023 difemminile e, dopo le due spettacolari vittorie ottenute ieri contro la Danimarca (Campionesse d’Europa) e Scozia (rappresentante del Paese in cui questo sport è nato), ha battuto anche ilcon il punteggio di 7-3. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul ghiaccio di Sandviken (Svezia), ha conquistato il sesto successo in questa rassegna iridata e ha rafforzato il secondo posto in classifica generale. Le azzurre possono continuare a sognare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno idi ammissione. Stefania Constantini e compagne hanno tutte le carte in regola per entrare in zona ...

