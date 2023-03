Cristina Scuccia, come si è presetata a Verissimo: l’ex suora vestita così (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cristina Scuccia, come si è presetata a Verissimo l’ex-suora pronta a partecipare a L’Isola dei Famosi: vestita così è meravigliosa. Sono passati ormai diversi anni da quando, Cristina Scuccia, si faceva conoscere come “Suor Cristina” vincendo The Voice e incantando tutto quanto il pubblico. Anno dopo anno, la cantante si è però progressivamente allontanata dalla televisione (nonostante abbia partecipato anche a Ballando con le stelle) fino a quanto non è arrivata la svolta nella sua vita. Cristina Scuccia di nuovo a Verissimo: l’ex-suora si presenta così (foto: ANSA / ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 marzo 2023)si èpronta a partecipare a L’Isola dei Famosi:è meravigliosa. Sono passati ormai diversi anni da quando,, si faceva conoscere“Suor” vincendo The Voice e incantando tutto quanto il pubblico. Anno dopo anno, la cantante si è però progressivamente allontanata dalla televisione (nonostante abbia partecipato anche a Ballando con le stelle) fino a quanto non è arrivata la svolta nella sua vita.di nuovo asi presenta(foto: ANSA / ...

