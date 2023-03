Crisi climatica, da Greenpeace 8 proposte contro la siccità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata mondiale dell’acqua. In Italia il 38% delle risaie e delle colture irrigue soffre severamente per un deficit di pioggia che dura da ben due anni. Tutto il distretto del Po, dove si trova buona parte della superficie irrigata italiana, è inoltre già in stato di severità idrica media da diversi mesi, mettendo a rischio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata mondiale dell’acqua. In Italia il 38% delle risaie e delle colture irrigue soffre severamente per un deficit di pioggia che dura da ben due anni. Tutto il distretto del Po, dove si trova buona parte della superficie irrigata italiana, è inoltre già in stato di severità idrica media da diversi mesi, mettendo a rischio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : È appena uscita la sintesi finale del sesto rapporto IPCC sulla crisi climatica. È l'ultimo avviso della scienza al… - fdragoni : Roba da non credere. Nel mezzo di una crisi bancaria senza precedenti la #BCE pensa alla roadmap climatica - FerdinandoC : Oggi esce la sintesi finale del sesto rapporto IPCC, ultima lettera della scienza sulla crisi climatica. Poi tocch… - modernwoodboat : RT @valigiablu: “Il nuovo rapporto ONU sul clima è allo stesso tempo un avviso di sfratto per l’umanità e un manuale di sopravvivenza” http… - fanpage : L’ultimo rapporto dell’Ipcc dell’Onu lancia l’ultimo grido sul cambiamento climatico, per questo non possiamo ignor… -