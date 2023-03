Crisi bancaria? L’instabilità è insita nel sistema. L’analisi di Zecchini (Di mercoledì 22 marzo 2023) Secondo la teoria del caos minime variazioni nelle condizioni iniziali di un sistema dinamico (non lineare) altrimenti prevedibile possono generare grandi, crescenti ed imprevedibili cambiamenti nel comportamento del sistema. In altri termini, vi è sempre spazio per effetti caotici imprevedibili anche in un sistema ben definito. Questa teoria sembra prestarsi a dare una spiegazione della Crisi bancaria in corso con le necessarie approssimazioni derivanti dalla traslazione dal mondo della fisica a quello finanziario. A un’accidentale fuga di un virus da un laboratorio di ricerca tre anni fa è seguita un’incredibile sequenza di eventi: una pandemia globale, la recessione economica, l’inondazione di liquidità da parte delle banche centrali e la dilatazione dei disavanzi pubblici, le fiammate di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Secondo la teoria del caos minime variazioni nelle condizioni iniziali di undinamico (non lineare) altrimenti prevedibile possono generare grandi, crescenti ed imprevedibili cambiamenti nel comportamento del. In altri termini, vi è sempre spazio per effetti caotici imprevedibili anche in unben definito. Questa teoria sembra prestarsi a dare una spiegazione dellain corso con le necessarie approssimazioni derivanti dalla traslazione dal mondo della fisica a quello finanziario. A un’accidentale fuga di un virus da un laboratorio di ricerca tre anni fa è seguita un’incredibile sequenza di eventi: una pandemia globale, la recessione economica, l’inondazione di liquidità da parte delle banche centrali e la dilatazione dei disavanzi pubblici, le fiammate di ...

