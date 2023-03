"Criminale, è un criminale": figuraccia-Schlein, chi la massacra in un minuto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si spengono le polemiche su Elly Schlein. La segretaria del Pd di fatto ha affermato che con gli attivisti ambientalisti che imbrattano il patrimonio artistico del nostro Paese bisogna dialogare. Insomma, secondo la "maestrina" del Pd con i vandali bisogna sedersi a un tavolo e trattare, magari anche davanti a una tazza di caffè. Parole, quelle della Schlein, che hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico. Già ieri Matteo Renzi ha puntato il dito contro la segretaria del Pd: "Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all'identità di un popolo. Chi vandalizza l'arte non merita di essere ascoltato: merita di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si spengono le polemiche su Elly. La segretaria del Pd di fatto ha affermato che con gli attivisti ambientalisti che imbrattano il patrimonio artistico del nostro Paese bisogna dialogare. Insomma, secondo la "maestrina" del Pd con i vandali bisogna sedersi a un tavolo e trattare, magari anche davanti a una tazza di caffè. Parole, quelle della, che hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico. Già ieri Matteo Renzi ha puntato il dito contro la segretaria del Pd: "Ellyha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all'identità di un popolo. Chi vandalizza l'arte non merita di essere ascoltato: merita di essere ...

