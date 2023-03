Cresce l’export agroalimentare bergamasco, aumentano consegne di latte e produzione di Grana Padano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel secondo semestre 2022, secondo lo studio sulla congiuntura agricola in Lombardia condotto da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia e presentato oggi a Milano, l’agroalimentare lombardo ha registrato un leggero miglioramento dopo il calo del primo semestre. L’indice sintetico di fatturato cumulato regionale rimane, tuttavia, negativo in quasi tutti i comparti, con l’eccezione del comparto vitivinicolo e del lattiero-caseario, che riportano risultati positivi. In ogni caso, il miglioramento generale risulta evidente rispetto allo scorso semestre e si spiega soprattutto con l’aumento dei prezzi di tutti i prodotti agricoli, che ha parzialmente compensato la crescita del costo dei fattori di produzione, migliorando la redditività di allevamenti e coltivazioni. Ulteriore segnale in direzione di miglioramento sono poi le aspettative degli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel secondo semestre 2022, secondo lo studio sulla congiuntura agricola in Lombardia condotto da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia e presentato oggi a Milano, l’lombardo ha registrato un leggero miglioramento dopo il calo del primo semestre. L’indice sintetico di fatturato cumulato regionale rimane, tuttavia, negativo in quasi tutti i comparti, con l’eccezione del comparto vitivinicolo e del lattiero-caseario, che riportano risultati positivi. In ogni caso, il miglioramento generale risulta evidente rispetto allo scorso semestre e si spiega soprattutto con l’aumento dei prezzi di tutti i prodotti agricoli, che ha parzialmente compensato la crescita del costo dei fattori di, migliorando la redditività di allevamenti e coltivazioni. Ulteriore segnale in direzione di miglioramento sono poi le aspettative degli ...

