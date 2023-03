Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Grazie anche ai Radicali Italiani @Radicali che hanno chiesto sin dall'inizio l'incriminazione davanti alla #CPI de… - News24_it : Cremlino, dall'Occidente reazione 'ostile' a visita Xi - Bigbird012277 : RT @Agenzia_Ansa: Tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping c'è stato 'uno scambio di opinioni franco e sostanzioso… - lanini66 : @Arturo_Scotto Sono armi ammesse da tutte le convenzioni internazionali, a differenza delle bombe al fosforo bianco… - eriknippon : @SicilianoSum A noi il Cremlino c'è fa un baffo. Al Quirinale il corridoio chiamato ' La Manica Lunga' conta ben 21… -

La Russia critica la reazione "ostile" dell'Occidente alla visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, ma quello che conta per Mosca è "il suo risultato". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Ria Novosti. .in quando si sta per doppiare la boa dei 13 mesi'aggressione da parte della Russia. Inizia una ... Nel secondo giorno di visita del leader cinese al, la Casa Bianca boccia apertamente il ......non è solo che la quantità non coprirà i quasi 200 bcm annui che Mosca è destinata a perdere'... come notato da Reuters , in una comunicazione separata ilsottolinea che i dettagli sul ...

Cremlino, dall’Occidente reazione ‘ostile’ a visita Xi La Sicilia

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato Vladimir Putin a visitare la Cina entro la fine dell’anno. L’invito arriva all’indomani del faccia a faccia tra i due leader al Cremlino, uno degli incontri ...MOSCA, 22 MAR - La Russia critica la reazione "ostile" dell'Occidente alla visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, ma quello che conta per Mosca è "il suo risultato". Lo ha detto il portavoce ...