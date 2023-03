Credito imposta energia, nessun bonus in caso di autoconsumo per le imprese non energivore (Di mercoledì 22 marzo 2023) Credito imposta energia: con la pubblicazione della risposta all’istanza di interpello e consulenza giuridica n. 261 del 21 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non spetta alle imprese non energivore in caso di autoconsumo. La risposta al suddetto interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023): con la pubblicazione della risposta all’istanza di interpello e consulenza giuridica n. 261 del 21 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilnon spetta allenonindi. La risposta al suddetto interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla ... TAG24.

