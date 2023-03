Crediti di imposta ceduti a clochard e morti, 1,7 miliardi sequestrati: la truffa più grande di sempre scoperta in Campania (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cedevano i Crediti di imposta a persone senza fissa dimora, decedute e oppure con precedenti penali. Soldi, tantissimi soldi: circa 1,7 miliardi di euro, ovvero il sequestro di Crediti di imposta più alto di sempre. È quello effettuato dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maxi truffa messa a segno con i bonus per l’edilizia, principalmente e “Ecobonus” e “Bonus Facciate“. L’inchiesta riguarda le province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara, dove sono in corso perquisizione nei confronti di 21 indagati. Le accuse sono gravissime: associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Ad innescare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cedevano idia persone senza fissa dimora, decedute e oppure con precedenti penali. Soldi, tantissimi soldi: circa 1,7di euro, ovvero il sequestro didipiù alto di. È quello effettuato dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maximessa a segno con i bonus per l’edilizia, principalmente e “Ecobonus” e “Bonus Facciate“. L’inchiesta riguarda le province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara, dove sono in corso perquisizione nei confronti di 21 indagati. Le accuse sono gravissime: associazione per delinquere finalizzata allaaggravata ai danni dello Stato. Ad innescare ...

