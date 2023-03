**Credit Suisse: Powell, 'risultato positivo, mercato ha accettato fusione'** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ovviamente la Federal Reserve ha seguito nel corso del fine settimana" l'operazione che ha portato all'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs, e "sembra che si sia arrivati a un risultato positivo . Il mercato lo ha accettato. Finora, le cose sembrano essere andate bene" anche se "penso che ci fosse il timore che potessero" andare diversamente. Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ovviamente la Federal Reserve ha seguito nel corso del fine settimana" l'operazione che ha portato all'acquisizione di Creditda parte di Ubs, e "sembra che si sia arrivati a un. Illo ha. Finora, le cose sembrano essere andate bene" anche se "penso che ci fosse il timore che potessero" andare diversamente. Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jeromein conferenza stampa dopo la riunione del Fomc.

