(Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho assolutamente la, so perfettamente lacon la quale ho, il sacrificio con cui hoio e tutti i miei collaboratori e con la quali hannotanti altri italiani, con spirito di sacrificio e mi permetto di dire con il rischio personale perché per lavorare ci si esponeva al contagio". A parlare è Irene, ex presidente della Camera, al termine dell'udienza - durata una manciata di minuti - davanti al tribunale del Riesame di Milano per discutere l'appello avanzato dalla procura di Busto Arsizio (Varese) contro il rigetto da parte del gip degli arresti domiciliari a carico dell'ex terza carica dello Stato. I domiciliari erano stati chiesti dal pm Ciro Vittorio Caramore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Covid: Pivetti, 'lavorato con correttezza, coscienza a posto' su mascherine - - ANTEO17 : RT @Mingucc: @myrtamerlino mentre i militari portavano via i CADAVERI ANCORA CALDI dei lombardi morti di covid, la LEGHISTA IRENE PIVETTI F… - Mingucc : @myrtamerlino mentre i militari portavano via i CADAVERI ANCORA CALDI dei lombardi morti di covid, la LEGHISTA IREN… -

...Caramore nell'inchiesta in cuiè accusata di frode nell'esercizio del commercio e frode in pubbliche forniture. Secondo il pm, attraverso la Only Italia durante la prima ondata di, ...Intanto, domani mattina, sempre a Milano, c'è un altro procedimento a carico di Irene. E' ... attraverso la Only Italia, durante la prima ondata di, avrebbe importato dalla Cina 15 ......grande fetta dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post - emergenza sanitaria... libri e una mostra nel progetto Artisti Stop5G con un'esposizione a cura di Cristiana. ...

Covid: Pivetti, ‘lavorato con correttezza, coscienza a posto’ su mascherine La Sicilia

A parlare è Irene Pivetti, ex presidente della Camera ... Per l'accusa, attraverso la Only Italia durante la prima ondata di Covid, avrebbe importato dalla Cina 15 milioni di mascherine ritenute non ...La vicenda riguarda tre auto vendute per finta in Cina. Le accuse di evasione e autoriciclaggio Tre Ferrari Granturismo vendute per finta a un gruppo cinese e il tentativo di ripulire denaro frutto di ...