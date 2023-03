Covid oggi Italia, - 9,2% ricoveri in ultimi 7 giorni: report Fiaso (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - ricoveri Covid in calo del 9,2% nell'ultima settimana in Italia. Dopo la leggera risalita nella rilevazione del 14 marzo (+4,2) gli indici sono tornati tutti negativi. E' quanto emerge ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. -in calo del 9,2% nell'ultima settimana in. Dopo la leggera risalita nella rilevazione del 14 marzo (+4,2) gli indici sono tornati tutti negativi. E' quanto emerge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Covid: quello che i politici sapevano e che oggi negano - GiovaQuez : Oggi abbiamo Annunziata che perde la testa, il governo che “DIFENDE” la famiglia, la consueta psicosi sul Covid de… - meb : Tre anni fa i furgoni dell’esercito con le salme lasciavano Bergamo. Oggi nella #GiornataNazionale in ricordo delle… - Giornaleditalia : Covid oggi Italia, -9,2% ricoveri in ultimi 7 giorni: report Fiaso - vivereitalia : Covid oggi Italia, -9,2% ricoveri in ultimi 7 giorni: report Fiaso -