Covid in Toscana: 6 morti (4 donne e 2 uomini) oggi 22 marzo. E 188 nuovi contagi. 142 i ricoverati (5 in terapia intensiva) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono 6 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 22 marzo 2023. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con età media di 84 anni. Sono 188 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 31 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 157 con test rapido

