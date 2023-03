Covid, è (quasi) finita. Oms pronta a dichiarare fine pandemia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora poche settimane, o pochi mesi, e il Covid sarà ufficialmente considerato endemico e non più pandemico, e di conseguenza trattato come una normale influenza. “Sono fiducioso che a un certo punto quest’anno saremo in grado di dire che il Covid è finito come un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una pandemia”. Ad affermarlo è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola “pandemia” tre anni fa. Il miglioramento è significativo” ha proseguito il numero uno dell’Oms. fine pandemia L’Oms ha più volte ripetuto che nei prossimi mesi di quest’anno potrebbe arrivare la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora poche settimane, o pochi mesi, e ilsarà ufficialmente considerato endemico e non più pandemico, e di conseguenza trattato come una normale influenza. “Sono fiducioso che a un certo punto quest’anno saremo in grado di dire che ilè finito come un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una”. Ad affermarlo è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola “” tre anni fa. Il miglioramento è significativo” ha proseguito il numero uno dell’Oms.L’Oms ha più volte ripetuto che nei prossimi mesi di quest’anno potrebbe arrivare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Covid, è (quasi) finita. Oms pronta a dichiarare fine pandemia - JennyBrownReal : quasi #TuttiAbbiamo creduto alle balle sulla covid, ai lockdown, alle mascherine, alla paura, ai disinfettanti, ai… - annaapadula : quando firmi diventi complice e non puoi chiedere giustizia: argomento covid quando firmi sai che diventi cavia me… - Carlo10309 : RT @El1_Elyon: Hey @silviaturin perché non chiedi alla SCIENZAH perché avevano suggerito se non addirittura quasi imposto i sieri velenosi… - sapfairy_00 : @laRoyalBlood_ Uguale. Già di mio mi sentivo piu piccola della mia età. Adesso a 22 quasi 23 sento di averne ancora… -