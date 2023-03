Covid | arriva Arturo e moltiplica i casi | nuova variante preoccupa gli esperti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Glisui social l’hanno già battezzata(Arcturus), come la gigante rossa che è la stella più luminosa della costellazione del Boote, la quarta più brillante del cielo. E’ XBB.1.16, l’ultimaricombinante di Omicron. I riflettori si sono accesi su di lei perché il nuovo picco diche si sta registrando in India potrebbe essere imputabile alla sua presenza significativa rilevata. Il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione mondiale della sanità, segnala in un tweet il primo caso intercettato in Cina e spiega che al momento il sottolignaggio è stato rilevato in 17 Paesi, compreso Canada e Singapore, per un totale di 474 isolamenti. Per l’esperto va tenuta d’occhio ...