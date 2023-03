Cospito, crisi cardiaca superata con il potassio (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Alfredo Cospito ha avuto martedì una crisi cardiaca dalla quale si è ripreso dopo l'intervento dei sanitari del San Paolo che gli hanno somministrato del potassio. Lo ha riferito l'anarchico all'avvocato Benedetto Ciccarone che era andato a trovarlo per un colloquio. "Alfredo mi ha detto che poco prima del nostro colloquio ha avvertito un tremore alla mano e un dolore al petto e ha avvisato la guardia - questo il racconto dell'avvocato Ciccarone al collega Flavio Albertini Rossi, titolare della difesa di Cospito -. Dopo dieci minuti è arrivata l'infermiera col medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema. Erano molto preoccupati e dicevano che stava morendo. Gli hanno somministrato il potassio con l'ago a farfalla che ha sempre in vena perchè secondo i medici bisognava intervenire ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - Alfredoha avuto martedì unadalla quale si è ripreso dopo l'intervento dei sanitari del San Paolo che gli hanno somministrato del potassio. Lo ha riferito l'anarchico all'avvocato Benedetto Ciccarone che era andato a trovarlo per un colloquio. "Alfredo mi ha detto che poco prima del nostro colloquio ha avvertito un tremore alla mano e un dolore al petto e ha avvisato la guardia - questo il racconto dell'avvocato Ciccarone al collega Flavio Albertini Rossi, titolare della difesa di-. Dopo dieci minuti è arrivata l'infermiera col medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema. Erano molto preoccupati e dicevano che stava morendo. Gli hanno somministrato il potassio con l'ago a farfalla che ha sempre in vena perchè secondo i medici bisognava intervenire ...

