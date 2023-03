Cosa è la Legge Bosman? Come è cambiato l’acquisto dei parametri zero (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Legge Bosman è stata una di quelle più innovative nella storia del calcio e grazie sono nati i giocatori a parametro zero. Una delle Leggi che ha maggiormente rivoluzionato il calcio negli ultimi anni è stata la sentenza legata al caso Bosman. Stiamo parlando di una rivoluzione che forse al momento in pochi avevano percepito, ma che da lì in poi è diventato un cambiamento epocale. Jean Marc Bosman (Fonte: LaPresse)Per capire di preciso il perché ha preso vita questa sentenza dobbiamo tornare al 1990, un anno in cui fu protagonista proprio Jean Marc Bosman il protagonista di questa vicenda. Chi è Jean Marc Bosman? Jean Marc Bosman è stato un calciatore di livello abbastanza modesto. Era un centrocampista di origine belga che aveva avuto un buon ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laè stata una di quelle più innovative nella storia del calcio e grazie sono nati i giocatori a parametro. Una delle Leggi che ha maggiormente rivoluzionato il calcio negli ultimi anni è stata la sentenza legata al caso. Stiamo parlando di una rivoluzione che forse al momento in pochi avevano percepito, ma che da lì in poi è diventato un cambiamento epocale. Jean Marc(Fonte: LaPresse)Per capire di preciso il perché ha preso vita questa sentenza dobbiamo tornare al 1990, un anno in cui fu protagonista proprio Jean Marcil protagonista di questa vicenda. Chi è Jean Marc? Jean Marcè stato un calciatore di livello abbastanza modesto. Era un centrocampista di origine belga che aveva avuto un buon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : La destra vuole stabilire per legge cosa è famiglia e cosa no. Cosa è amore e cosa no. Entrare nelle vostre case e… - dottorbarbieri : Prossimo decreto-legge PNRR Art. 1 QUELL'OPERA VA FINITA Art. 2 Non si accettano scuse Art. 3 No, non ci sono al… - marattin : ..che è il tempo di emanazione dei decreti attuativi, più forse un altro anno per l’implementazione. Approvando dir… - MichelePOTENZ10 : @matteorenzi Secondo me si tratta di una gran legge, obbrobriosamente applicata ... E senza una parvenza di control… - NmargheNiki : RT @GianfryJ: Non so cosa fare, non leggo più nessuno e nessuno legge più me, grazie Elon Minchia di aver distrutto Twitter, non leggo ness… -