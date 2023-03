Cosa c’è dietro la proposta di pace della Cina per l’Ucraina e il nuovo ordine mondiale di Xi e Putin (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un rafforzamento strategico dell’asse tra Cina e Russia. Per la creazione di un nuovo ordine mondiale. Questo è il progetto di Xi-Jinping e Vladimir Putin dietro la proposta di pace per l’Ucraina. I due “gemelli dell’autocrazia” lanciano così la sfida della rivincita agli Stati Uniti. Che parte dalla politica per saldarsi sull’economia. Non solo petrolio, ma anche – e soprattutto – gas. Putin e Xi hanno raggiunto un accordo sul gigantesco progetto del gasdotto Siberian Force 2. Simbolo della volontà di Mosca di reindirizzare la propria economia verso l’Asia a fronte delle sanzioni internazionali. Ma entrambi sono consapevoli che si tratta di un rapporto non certo tra pari. Perché il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un rafforzamento strategico dell’asse trae Russia. Per la creazione di un. Questo è il progetto di Xi-Jinping e Vladimirladiper. I due “gemelli dell’autocrazia” lanciano così la sfidarivincita agli Stati Uniti. Che parte dalla politica per saldarsi sull’economia. Non solo petrolio, ma anche – e soprattutto – gas.e Xi hanno raggiunto un accordo sul gigantesco progetto del gasdotto Siberian Force 2. Simbolovolontà di Mosca di reindirizzare la propria economia verso l’Asia a fronte delle sanzioni internazionali. Ma entrambi sono consapevoli che si tratta di un rapporto non certo tra pari. Perché il ...

