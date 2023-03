"Corto circuito" sull'Area C. Ticket anche per le elettriche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoappelloso : RT @LinaLucerto: Il corto circuito sinaptico di chi parlava di dittatura sanitaria in Italia e ora si augura che Cina e Russia, due baluard… - LinaLucerto : Il corto circuito sinaptico di chi parlava di dittatura sanitaria in Italia e ora si augura che Cina e Russia, due… - Federico_Lepori : @Agenzia_Ansa Sono tutti di colore, quindi i dem sono in corto circuito - Eliano2022 : @LucioMM1 @GiovaQuez Pensa se Putin dichiarasse 'il Covid non è un raffreddore' e 'la mascherina al chiuso protegge… - antonioscorry : @elenacop1 @rulajebreal Quindi mi faccia capire. Dal blocco navale con l'immigrazione clandestina di pre-elettorale… -

Principio di incendio, questa mattina alle 5.30 al supermercato Despar di via don Giovanni Bosco a Vallecrosia. Ilad un frigorifero ha provocato fumo che, notato da alcuni passanti, ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che ...... verso le 5.40, all'interno del supermercato Despar, di via Don Bosco, a Vallecrosia, forse a causa deldi un frigo, ma al momento ci sono accertamenti in corso per ricostruire la ...Al disagio per un evento improvviso, si aggiunte ildenunciato prima dalla collega di Cervo Lina Cha e a seguire dal sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, per la mancata ...

Guastalla, corto circuito partito da videogioco probabile causa d ... Stampa Reggiana

Fuochi e fiamme. La prima notizia che riferiscono i consiglieri presenti due giorni fa alla riunione di maggioranza con l`assessore alla Mobilità Arianna Censi sulle strategie anti traffico sono le ...End of an era, fine di un'era. Così scrivono gli inglesi. La storia di Conte made in London va a conclusione e per la prima volta non è lui a lasciare ma il datore di lavoro a liberarsene. Fine di una ...