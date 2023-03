Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Umbe_juve94 : @KSport24 Molto bravo frattesi. Sa giocare a calcio, ha corsa forza fisica inserimento è italiano! Sarebbe ottimo! A me piace! - Aquilar47566397 : @AlessioAdam_ Buon profilo ma non straordinario che con Sarri andrebbe bene. Con lui prenderei pure un frattesi. O… - digiovannimaxi : RT @aleoricchio: Comunque #Frattesi è un giocatore oramai completo. Sarebbe stato esattamente il centrocampista che serviva alla #ASRoma: c… - aletp4 : #Frattesi sarebbe un centrocampista perfetto per il #milan ..! Si inserisce bene, segna … forza fisica e corsa ..… - dedonatisv : RT @aleoricchio: Comunque #Frattesi è un giocatore oramai completo. Sarebbe stato esattamente il centrocampista che serviva alla #ASRoma: c… -

piace all'Inter , che però non ha budget per arrivare all'acquisto e quindi, riporta la Gazzetta , è la Juventus ad essersi inserita nellacon la possibilità di inserire nell'affare ...La Juve pensa al futuro: "Punta, nel mirino anche Holm e Carlos Augusto". Inter, Dzeko ... Rottura imminente con il Tottenham, parte laal tecnico. Premier League addio, Serie A ...... Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Thorstvedt (13' st), M. Lopez, Henrique (30' st Harroui),... Sei le italiane ancora in: Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina. In Champions ...

Corsa a Frattesi, c'è anche la Juve. Ma la priorità è un'altra Calciomercato.com

Non c'è solo la Roma in prima fila per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è pronto a dire addio a fine stagione, ma è deluso dall'atteggiamento dei gialloros ...Rabiot ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; la Juventus sembra aver individuato il sostituto del francese.