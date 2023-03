Cori antisemiti nel derby | pugno duro Lazio | allontanati a vita i tre responsabili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Mentre cercano scafisti per tutto il globo terraqueo e perseguono la maternità surrogata per tutto l’universo hanno… - lauraboldrini : Ci risiamo: di nuovo cori antisemiti e razzisti durante una partita di #calcio. Ma che aspettano ad intervenire le… - Radio1Rai : #Roma Cori antisemiti e simboli nazisti nella curva laziale domenica al derby. Identificati i 3 responsabili, tra c… - Max_883 : RT @capuanogio: La #Lazio bandisce vita dall'Olimpico il tifoso che si è presentato con la maglia '88 Hitlerson' e altri due protagonisti d… - capuanogio : La #Lazio bandisce vita dall'Olimpico il tifoso che si è presentato con la maglia '88 Hitlerson' e altri due protag… -

ROMA - Pungo duro della Lazio : il club biancoceleste mette al bando i tre individui che sono stati identificati come responsabili deiintonati durante il derby contro la Roma di domenica scorsa. In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Lazio sottolinea che grazie alla collaborazione con " il ...Adesso, la Procura federale dovrà decidere se aprire un'inchiesta sugli episodi avvenuti domenica, tra cui, soprattutto, idei tifosi della Lazio....chi indossava la maglia della Lazio con la scritta 'Hitlerson' e gli autori dei gesti... protagoniste prima e durante il match di comportamenti offensivi ebeceri. Poi, in serata, gli ...

Cori antisemiti in curva Nord durante il derby Lazio-Roma, la denuncia di Ruth Dureghello Repubblica TV

Per quanto riguarda la Curva Nord, i suoi cori antisemiti il Giudice Sportivo deciderà entro il 4 aprile in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso. Nel frattempo la Lazio con un duro ...