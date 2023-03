Conte scatena il caos in casa Milan: cosa sta succedendo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antonio Conte è pronto a tornare in Italia dopo la delusione al Tottenham: esonero in vista per l’allenatore italiano, pazza idea Milan Non finiscono i problemi per Antonio Conte. Al… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antonioè pronto a tornare in Italia dopo la delusione al Tottenham: esonero in vista per l’allenatore italiano, pazza ideaNon finiscono i problemi per Antonio. Al… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_V_73 : ''Il delitto #Andreotti...'. La gaffe di Giuseppi (#Conte) alla #Camera scatena il web''Marco Leardi @ilgiornale - Doct_Manhattan : @strange_days_82 Più in generale, che cosa ha fatto durante i governi Conte 2 e Draghi: buono buono a cuccia, salvo… - GaetanoCuomo14 : Elly, Fratoianni e Conte ritengono che in questi anni i salari sono stati bassi ed i lavoratori non hanno diritti.… - DiNapoliSilvio : - infoitsport : Conte in giro per Londra: il commento di Zanetti scatena i tifosi dell’Inter -