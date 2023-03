Conte piace a quattro big: la Serie A si agita (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA - Servitevi da soli. Antonio Conte è di nuovo libero come l'acqua, pronto a riversarsi dove troverà una conca abbastanza accogliente da riceverlo, e come il fuoco, disposto a bruciare ancora gli ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA - Servitevi da soli. Antonioè di nuovo libero come l'acqua, pronto a riversarsi dove troverà una conca abbastanza accogliente da riceverlo, e come il fuoco, disposto a bruciare ancora gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Conte piace a quattro big: la Serie A si agita: Occhi puntati sull’allenatore in rotta con il Tottenham: costa mol… - FM44748127 : RT @ottogattotto: @ardigiorgio Se a #Conte non piace è cosa buona. #Corollario - francoricami : @RobertoLocate14 Non mi piace Conte, non ho mai simpatizzato per i 5stelle e mai ho nemmeno pensato di votarli. Tro… - ducciosiena : RT @MilanFo60352769: Antonio Conte mi sta sui coglioni come persona,il classico furbetto che vive solo per i soldi.Non ha sentimenti.Come a… - Milan1899Djoko : RT @MilanFo60352769: Antonio Conte mi sta sui coglioni come persona,il classico furbetto che vive solo per i soldi.Non ha sentimenti.Come a… -