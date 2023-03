Conte o Mourinho: la Roma ha già preso la decisione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Roma già starebbe pensando al futuro in panchina: Conte sarebbe pronto a tornare in Serie A, ma Mourinho vuole proseguire la sua avventura Una sconfitta nel derby della Capitale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lagià starebbe pensando al futuro in panchina:sarebbe pronto a tornare in Serie A, mavuole proseguire la sua avventura Una sconfitta nel derby della Capitale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ?? Incertezze sul futuro di #Mourinho ?? Ipotesi Antonio #Conte? ?? Le ultime #ASRoma #IlCorrieredelloSport - Rickyrickyric89 : In questo momento Conte vale 100 volte Mourinho - durden_02 : Quelli che vorrebbero Antonio conte come post Mourinho se ne rendono conto che parliamo di un allenatore che preten… - Valerio67313912 : @VincenzoASR06 Ma se jon lo vinci con mourinho lo vuoi vince co conte... Sarebbe un altro disastro, superiore a que… - GarboeK : E comunque, in un mondo ideale, dei vecchi allenatori preferirei tutta la vita far tornare Mancini, Spalletti o Mou… -