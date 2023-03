Conte | il ritorno in Italia aiutato dal Decreto Crescita?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Seby_Sarno_ : #Conte al @acmilan? Ad oggi 0 possibilità ? Da ciò che risulta gli unici contatti reali ci sono stati per un ritor… - news24_inter : #Inter, senti Cassano: «Ritorno di Conte possibile» - CalcioNapoli24 : - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Juve, difficile il ritorno di Conte: la posizione di Allegri è salda - LeBombeDiVlad : ? #Tottenham, #Conte sempre più vicino all'esonero ???? Gli #Spurd contattano #Pochettino per il ritorno???? ???????… -

Tottenham, anche i giocatori spingono per ilin panchina di Mauricio Pochettino per il dopo: la situazione Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, lo spogliatoio del Tottenham avrebbe già avuto diversi contatti con Mauricio ...Antoniosempre più vicino alin Serie A, la situazione: diverse big lo seguono, pro e contro per il suo ingaggioOrmai è soltanto questione di tempo. Antoniolascerà il Tottenham e come ...... dapprima con il governo, quando l'introduzione di Quota 100 è servita perlopiù ai lavoratori ... tant'è che i sindacati ne hanno chiesto più volte la correzione con ilalle precedenti ...

Antonio Conte, "ritorno in Italia": dove e come lo hanno beccato Liberoquotidiano.it

Malgrado il quarto posto ricoperto in Premier League, sinonimo comunque di qualificazione in Champions League, la recente crisi di risultati avrebbe fatto infuriare il mister del Tottenham Conte e ciò ...