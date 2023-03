Conte contro Meloni: “Ci porta in guerra”. Presidente del Consiglio irritata, lascia l’Aula dopo l’intervento (e prima di quello della Lega) (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Presidente Meloni, prendiamo atto del suo schietto appoggio alle lobby delle armi. Lei la faccia ce la mette, non c’è dubbio, ma è una faccia di bronzo, come quando con ghigno protervo ha detto no al salario minimo, ha diffuso la menzogna del buco di bilancio sul Superbonus. Lei ci sta trascinando in guerra, le armi inviate in Ucraina da difensive sono diventate sempre più offensive“. Ad attaccare la Presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto, è il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, rivolgendosi al capo del governo, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni per le comunicazioni della stessa Meloni, in vista della riunione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “, prendiamo atto del suo schietto appoggio alle lobby delle armi. Lei la faccia ce la mette, non c’è dubbio, ma è una faccia di bronzo, come quando con ghigno protervo ha detto no al salario minimo, ha diffuso la menzogna del buco di bilancio sul Superbonus. Lei ci sta trascinando in, le armi inviate in Ucraina da difensive sono diventate sempre più offensive“. Ad attaccare ladel, nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto, è ildel M5s, Giuseppe, rivolgendosi al capo del governo, nelCamera, sulle risoluzioni per le comunicazionistessa, in vistariunione del ...

