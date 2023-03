Conte attacca il governo sul caso Anastasio ma scivola sul Ventennio: «Quel discorso di Mussolini sul delitto Andreotti…» – Il video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si discuteva di armi, immigrazione e Patto di stabilità. Ma alla Camera oggi, nel dibattito parlamentare in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è caduto nella prova di Storia. Con uno scivolone “secolare”: «Citando il celebre discorso di Benito Mussolini, all’indomani del delitto Andreotti quando rivendicò la svolta dittatoriale…», ha attaccato impetuoso la maggioranza Conte, rievocando il caso di Claudio Anastasio, l’ormai ex manager dimessosi dopo aver inviato ai colleghi un’e-mail che ricalcava paro paro le parole del Duce. Peccato che il discorso parafrasato era Quello pronunciato dal leader fascista per assumersi la responsabilità dell’assassinio di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si discuteva di armi, immigrazione e Patto di stabilità. Ma alla Camera oggi, nel dibattito parlamentare in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeè caduto nella prova di Storia. Con uno scivolone “secolare”: «Citando il celebredi Benito, all’indomani delAndreotti quando rivendicò la svolta dittatoriale…», hato impetuoso la maggioranza, rievocando ildi Claudio, l’ormai ex manager dimessosi dopo aver inviato ai colleghi un’e-mail che ricalcava paro paro le parole del Duce. Peccato che ilparafrasato eralo pronunciato dal leader fascista per assumersi la responsabilità dell’assassinio di ...

