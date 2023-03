Conte a Meloni: “Denuncio vostra grave inadeguatezza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “A quattro mesi dall’insediamento del suo esecutivo, avverto il dovere di denunciare con fermezza la la grave inadeguatezza che connota la vostra azione, e gli esempi ormai sono molteplici”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Conte cita i casi Delmastro e Donzelli, la “superficialità con cui ha offerto la ricostruzione della tragedia di Cutro, che significa mancanza di rispetto dei confronti dell’Italia”, i “vostri esperti manager che motivano la squadra citando il discorso di Benito Mussolini all’indomani del delitto Andreotti… Matteotti scusate”, si corregge Conte per il lapsus. E poi le “giravolte” ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “A quattro mesi dall’insediamento del suo esecutivo, avverto il dovere di denunciare con fermezza la lache connota laazione, e gli esempi ormai sono molteplici”. Così il presidente del M5S Giuseppe, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.cita i casi Delmastro e Donzelli, la “superficialità con cui ha offerto la ricostruzione della tragedia di Cutro, che significa mancanza di rispetto dei confronti dell’Italia”, i “vostri esperti manager che motivano la squadra citando il discorso di Benito Mussolini all’indomani del delitto Andreotti… Matteotti scusate”, si correggeper il lapsus. E poi le “giravolte” ...

