Consiglio europeo, alla Camera l'informativa della premier Giorgia Meloni: la diretta tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle 9.30 tiene un'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

